Рост грамотности в стране составляет 96 процентов

Как отметил он, ликвидация неграмотности и рост грамотности в стране являются приоритетами министерства образования Ирана.

«Внимание к ликвидации неграмотности и его искоренению являются достижениями Исламской Республики после победы революции», - указал он.

По его словам, в дореволюционный период мало внимания уделялось грамотности, особенно в сельской местности.

Он добавил, что снижение уровня неграмотности в стране отражает особый акцент на грамотности.

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