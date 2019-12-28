28 дек. 2019 г., 22:01
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News Code: 83611699
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Рост грамотности в стране составляет 96 процентов

Рост грамотности в стране составляет 96 процентов

Шахререй, 28 декабря, ИРНА - Заместитель министра образования Ирана Шапур Мохаммадзаде, заявив, что рост грамотности в стране достиг 96%, отметил, что в дореволюционный период в возрасте 10-49 лет из каждых ста иранцев 48 были грамотными и 52 неграмотных.

Как отметил он, ликвидация неграмотности и рост грамотности в стране являются приоритетами министерства образования Ирана.

«Внимание к ликвидации неграмотности и его искоренению являются достижениями Исламской Республики после победы революции», - указал он.

По его словам, в дореволюционный период мало внимания уделялось грамотности, особенно в сельской местности.

Он добавил, что снижение уровня неграмотности в стране отражает особый акцент на грамотности.

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