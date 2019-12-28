Иранский политик: Иран выступает против любого иностранного вмешательства в регионе

Али Акбар Велаяти сегодня утром на встрече с сирийским послом сказал по поводу иррациональных позиций президента США отметил: «Президент США прямо заявляет, что для использования нефти они находятся в Сирии, что является незаконным актом, явной кражей и нарушением международного права».

«Собственность каждой страны принадлежит одной и той же нации, и эти позиции представляют собой заговор и злонамеренные действия врагов исламских стран региона, и необходимо противостоять этим вопиющим нарушениям и краже имущества угнетенной нации», - добавил он.

Он, говоря о стратегических партнерских отношениях между Ираном и Сирией, таких как ислам, необходимость освобождения оккупированных палестинских территорий, принадлежащих к одному региону и ... подчеркнул: «Наша судьба требует, чтобы в случае нападения на соседнюю страну, мы не должны молчать и вместе противостоять тиранам».

После этой встречи сирийская сторона выразила свое удовольствие встретиться с советником Верховного лидера и поблагодарить Верховного лидера революции, народ и правительство Ирана за поддержку угнетенного сирийского народа и региона.

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