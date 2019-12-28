Иранский арбитр рассудит матч кубка АФК 2020

Таким образом, иранский арбитр рассудить матч бутанского футбольного клуба «Дифендерз» против шри-ланкийского «Паро», который состоится 22 января 2020 года в Шри-Ланке.
Кубок АФК по футболу - международный футбольный турнир, проводимый Азиатской футбольной конфедерацией (АФК). Это старейший континентальный футбольный чемпионат в мире после Кубка Америки.
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Тегеран, 28 декабря. ИРНА — Иранский арбитр Бижан Хейдари стал одним из специалистов, которых Азиатская федерация футбола назначила главными судьями на матч кубка АФК 2020.
Таким образом, иранский арбитр рассудить матч бутанского футбольного клуба «Дифендерз» против шри-ланкийского «Паро», который состоится 22 января 2020 года в Шри-Ланке.
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