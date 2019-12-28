Иранский арбитр рассудит матч кубка АФК 2020

Таким образом, иранский арбитр рассудить матч бутанского футбольного клуба «Дифендерз» против шри-ланкийского «Паро», который состоится 22 января 2020 года в Шри-Ланке.

Кубок АФК по футболу - международный футбольный турнир, проводимый Азиатской футбольной конфедерацией (АФК). Это старейший континентальный футбольный чемпионат в мире после Кубка Америки.

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