В Иране растет число медицинских туристов из других стран

"В этом году 150 больниц и 50 компаний получили лицензию на право осуществления деятельности агентов медицинского туризма. При этом ожидается, что в следующем году число медицинских туристов из других стран значительно вырастет", сказал он на форуме "Иран – Афганистан: развитие медицинского туризма".

По его словам, на лечение в Иран едут в основном граждане из Ирака, Афганистана и стран СНГ. "Спрос на иранскую медицину наблюдается и среди граждан европейских и североафриканских стран", указал он.

Иран занимает 16-е место в мире, а первое место в регионе в сфере научного производства, в частности, в стране активно развиваются медицинские технологии.

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