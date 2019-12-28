28 дек. 2019 г., 17:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83611452
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В Иране растет число медицинских туристов из других стран

В Иране растет число медицинских туристов из других стран

Тегеран, 28 декабря. ИРНА — В последнее время значительно возросло число медицинских туристов из других стран, сообщил директор по международному сотрудничеству министерства здравоохранения Ирана Мохсен Асади Лари.

"В этом году 150 больниц и 50 компаний получили лицензию на право осуществления деятельности агентов медицинского туризма. При этом ожидается, что в следующем году число медицинских туристов из других стран значительно вырастет", сказал он на форуме "Иран – Афганистан: развитие медицинского туризма".

По его словам, на лечение в Иран едут в основном граждане из Ирака, Афганистана и стран СНГ. "Спрос на иранскую медицину наблюдается и среди граждан европейских и североафриканских стран", указал он.

Иран занимает 16-е место в мире, а первое место в регионе в сфере научного производства, в частности, в стране активно развиваются медицинские технологии.

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