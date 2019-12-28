Учения Ирана, РФ и Китая демонстрируют авторитет ИРИ

"Цель учений — продемонстрировать возможности, силу и авторитет военно-морского флота ИРИ региону и всему миру", сказал в субботу на пресс-конференции контр-адмирал Сайяри.

Среди других целей учений командующий ВМС Ирана назвал установление безопасности для спасения поврежденного корабля, обмен тактикой и методами ведения боевых действий, и укрепление международных отношений.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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