28 дек. 2019 г., 16:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83611375
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Учения Ирана, РФ и Китая демонстрируют авторитет ИРИ

Учения Ирана, РФ и Китая демонстрируют авторитет ИРИ

Тегеран, 28 декабря. ИРНА – Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане показывают силу и авторитет военно-морских сил Исламской Республики, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

"Цель учений — продемонстрировать возможности, силу и авторитет военно-морского флота ИРИ региону и всему миру", сказал в субботу на пресс-конференции контр-адмирал Сайяри.

Среди других целей учений командующий ВМС Ирана назвал установление безопасности для спасения поврежденного корабля, обмен тактикой и методами ведения боевых действий, и укрепление международных отношений.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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