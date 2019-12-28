28 дек. 2019 г., 15:32
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Иран превратился в сверхдержаву, заявил Сафаров

Иран превратился в сверхдержаву, заявил Сафаров

Москва, 28 декабря, ИРНА - Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров считает, что проведение Ираном совместных военных учений с двумя сверхдержавами открывает новую главу в истории.

Он в интервью корреспонденту ИРНА в Москве отметил, что совместные учения передает это сообщение, что Иран уже превратился в сверхдержаву.
По его словам, военные учения Ирана, России и Китая свидетельствуют о главной роли Ирана как глобальную державу и гарантом региональной стабильности.
Сафаров назвал первую цель совместных учений трех стран в Индийском океане и Оманском море эффективным присутствием в важных морских путях.
"Вторая цель учений – обеспечение безопасности и установление стабильности в этой морской пути", добавил он.
Борьбе с международным терроризмом, как заявил Сафаров, считается третьей целью военных учений.
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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