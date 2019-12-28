Иран и Пакистан предпринимают меры для организации оздоровительного туризма

Говоря о возможностях Ирана в области оздоровительного туризма, иранский чиновник заявил, что многие из соседних стран посещают Иран для использования медицинских услуг в стране.

Он отметил, что Иран и Пакистан взаимодействуют в областях глазных заболеваний и хирургических операций.

Указав на недавний визит специального помощника премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения Зафара Мирзу в Тегеран, Лариджани сообщил о поездке министра здравоохранения в Пакистан в ближайшем будущем.

Он также отметил, что правительство и министерство здравоохранения Пакистана заинтересованы в сотрудничестве с иранскими вузами.

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