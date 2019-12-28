28 дек. 2019 г., 13:30
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2 выпускника Тегеранского университета получили почётную медаль острова Эллис

2 выпускника Тегеранского университета получили почётную медаль острова Эллис

Тегеран, 28 декабря, ИРНА – Два выпускника Тегеранского университета, которые стали магистрантами в 1970 году, получили почётную медаль острова Эллис.

Преподаватель факультета электротехники Калифорнийского университета и заведующий кафедрой "Northrop Grumman Corporation" Яхья Рахмати Самии и преподаватель Пенсильванского университета получили почётную медаль острова Эллис.
Почётная медаль острова Эллис — награда США, учреждённая в 1986 году Национальной этнической коалицией организаций. Присуждается иммигрантам и их потомкам, как натурализованным гражданам, так и уроженцам США, в знак признания их вклада в развитие страны. С момента основания официально признана Палатой представителей и Сенатом США, и имя каждого лауреата вносится в бюллетень Конгресса «Congressional Record».

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