28 дек. 2019 г., 12:44
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21 страна подтвердила свое участие в международном турнире по бадминтону в Ширазе

21 страна подтвердила свое участие в международном турнире по бадминтону в Ширазе

Шираз, 28 декабря, ИРНА - 21 страна выразили готовность к участию в международном турнире по бадминтону в иранском Ширазе.

Команды из таких стран, как США, Индия, Словакия, Люксембург, Вьетнам, Молдавия, Бельгия, Португалия, Маврикий, Испания, Чехия, Малайзия, Азербайджан, Австрия, Мексика, Бразилия, Германия, Швейцария, Канада, Исландия и Нидерланды уже зарегистрировали на турнир.
В Иране считают, что число участников турнира возрастает, так как спортсмены могут получить квоту на Олимпийские игры в Токио-2020.
Международный турнир по бадминтону 4-8 февраля пройдет в Ширазе.

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