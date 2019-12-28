21 страна подтвердила свое участие в международном турнире по бадминтону в Ширазе

Команды из таких стран, как США, Индия, Словакия, Люксембург, Вьетнам, Молдавия, Бельгия, Португалия, Маврикий, Испания, Чехия, Малайзия, Азербайджан, Австрия, Мексика, Бразилия, Германия, Швейцария, Канада, Исландия и Нидерланды уже зарегистрировали на турнир.

В Иране считают, что число участников турнира возрастает, так как спортсмены могут получить квоту на Олимпийские игры в Токио-2020.

Международный турнир по бадминтону 4-8 февраля пройдет в Ширазе.

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