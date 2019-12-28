Сборная Ирана по вольной борьбе финишировала на Рождественском кубке семью медалями

26 - 28 декабря в Москве (Россия) состоялся третий рождественский турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юношей и девушек кадетского возраста. В третьем рождественском борцовском турнире, уже традиционно приняли участие лучшие представители всех регионов России а также гости из-за рубежа.

В конце соревнований Эбрагим Хаджи в весовой категории 45 кг, Али Араб Фирузджаи в 48 кг и Хоссейн Азизи в 110 кг получили золот, Хоссейн Аскари в 92 кг - серебро, а Али Голизадеган в 55 кг, Хасан Эсмаилнеджад в 65 кг и Амир Али Сабоут в 80 кг выиграли бронзовую медаль.

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