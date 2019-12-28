Пекин: совместные китайско-иранско-российские военные учения носят обычный характер

«Проведение подобных учений с целью обеспечения мира в регионе является нормальным», - отметил он.

Представитель Министерства обороны Китая У Цянь также сослался на взаимодействие флота страны с Ираном и Россией, заявив, что три стороны продемонстрировали добрую волю и способность совместно поддерживать глобальный мир, безопасность на море и создать морское сообщество с общим будущим.

«Эти совместные учения являются регулярным военным обменом между тремя странами в соответствии с нормами международного права и не имеют ничего общего с ситуацией в регионе», - сказал он.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Ранее старший представитель ВС Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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