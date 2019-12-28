Зариф заявил о приверженности Ирана обеспечению безопасности важных морских путей

"Иран уже давно заявил о готовности к сотрудничеству с соседними странами для обеспечения безопасность Персидского залива. "Ормузская мирная инициатива" была предложена. Наши совместные военные учения в Оманском заливе и Индийском океане с нашими российскими и китайскими партнерами ясно свидетельствуют о нашей твердой приверженности обеспечению безопасности жизненно важных морских путей", - написал Зариф в Twitter.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая начались в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

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