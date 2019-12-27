27 дек. 2019 г., 13:57
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Итальянец принял ислам в Иране

Итальянец принял ислам в Иране

Карадж, 27 декабря, ИРНА – Итальянец Альсандро Ферсино в иранском городе Карадж принял ислам.


К принятию ислама его подтолкнули такие причины, как личные интересы, изучение исламской литературы, любопытство, наличие друзей-мусульман из Ирана, чувство духовности от посещения святыни. Ранее он был католиком.
Представитель верховного Лидера в Карадже аятолла Хоссейни Хамедани подарил новому мусульманину Коран на английском языке.
За последние годы большое число из последователей других религий приняли ислам в Иране.

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