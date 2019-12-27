Итальянец принял ислам в Иране



К принятию ислама его подтолкнули такие причины, как личные интересы, изучение исламской литературы, любопытство, наличие друзей-мусульман из Ирана, чувство духовности от посещения святыни. Ранее он был католиком.

Представитель верховного Лидера в Карадже аятолла Хоссейни Хамедани подарил новому мусульманину Коран на английском языке.

За последние годы большое число из последователей других религий приняли ислам в Иране.