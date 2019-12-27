Иран и Азербайджан выразили готовность к созданию пограничного промышленного парка

Баку, 27 декабря, ИРНА – Иранская делегация во главе с губернатором провинции Ардебиль Акбаром Бехнамджу и вице-премьера Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили строительство совместного пограничного промышленного парка.
Стороны на этой встрече в четверг изучили возможности строительства промышленного парка, назвав этот проект хорошей почвой для иранских и азербайджанских инвесторов, развития экономического взаимодействия и экспорта иранских продуктов на рынок России и стран Центральной Азии.
Вице-премьер Азербайджана на этой встрече заявил о росте торгового оборота Тегерана и Баку на 31% за первые 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он также отметил, что 38% от азербайджанских туристов посетили Иран в этом году. По его словам, число азербайджанских туристов в Иране выросло на 25% по сравнению с минувшим годом.
Мустафаев высоко оценил промышленные возможности провинции Ардебиль, и выразил готовность Азербайджана к строительству промышленного парка.
Баку, 27 декабря, ИРНА – Иранская делегация во главе с губернатором провинции Ардебиль Акбаром Бехнамджу и вице-премьера Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили строительство совместного пограничного промышленного парка.
Баку, 27 декабря, ИРНА – Иранская делегация во главе с губернатором провинции Ардебиль Акбаром Бехнамджу и вице-премьера Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили строительство совместного пограничного промышленного парка.
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