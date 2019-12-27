В Индийском океане начались военные учения Ирана, России и Китая

Он отметил, что впервые после победы Исламской революции 1979 года Иран проводит учения с двумя морскими державами мира на таком уровне.

"Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность", - сказал он.

По его словам, учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров: от порта Чабахар и до северной части Индийского океана.

Ранее старший представитель ВС Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

Он отметил, что Индийский океан и Оманское море считаются ключевыми районами в международной торговле, поэтому обеспечение безопасности этого региона является жизненно важным.