Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Он выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Ранее самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алам-Аты в Нур-Султан потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием — возгорания не произошло. На борту находились почти 100 человек, 15 из которых погибли. В Казахстане 28 декабря объявлен днем общенационального траура.
Тегеран, 27 декабря, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования после крушения пассажирского самолета в Алма-Ате.
Он выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
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