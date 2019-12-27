Иран выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане

Он выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алам-Аты в Нур-Султан потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием — возгорания не произошло. На борту находились почти 100 человек, 15 из которых погибли. В Казахстане 28 декабря объявлен днем общенационального траура.