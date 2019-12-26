26 дек. 2019 г., 23:39
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News Code: 83609682
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Рябков: о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану не может быть и речи, Россия не пойдет на поводу у США

Рябков: о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану не может быть и речи, Россия не пойдет на поводу у США

Москва, 26 декабря. ИРНА — Оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана после истечения срока действия в октябре 2020 г. продлено не будет, Москва не пойдет на поводу у США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Pacta sunt servanda. Договоренности должны выполняться", - отметил Рябков в интервью "Интерфаксу". В свое время участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соавторы резолюции Совбеза ООН № 2231 договорились о таком эмбарго.

"Есть другая сторона так называемого оружейного эмбарго. Это недопустимость экспорта вооружений из Ирана. То и другое в будущем году истекает в силу договоренностей по сроку действия этого режима. О продлении его не может быть и речи", - подчеркнул Рябков.

"Мы не готовы каждый раз идти на поводу у американских коллег. Они могут точно так же в следующий раз придумать что-то другое. Вообще, это такой внешнеполитический беспредел, чем они занимаются", - пояснил замминистра.

Госсекретарь США Майк Помпео в октябре призвал страны-участницы Совета Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

Между тем советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн 5 ноября отметил в интервью газете The Times of Israel: "Россия учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определенных видов вооружения в страны, враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".

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