Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем

"Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством", - сообщил он.

По его словам, в Тегеране убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом работы над транспортным коридором Север-Юг, который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения "Индра-2019" отправился в Иран. В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".

Джалали добавил, что Иран и Россия, против которых Вашингтон ввел санкции, должны вместе противодействовать "экономическому терроризму" США. "Нам необходимо укрепить политические отношения, расширить двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нас, так и против России", - сказал Джалали.

Иранский посол подчеркнул, что Иран и Россия могут более тесно сотрудничать в спорте в условиях запрета на участие российских спортсменов в крупных соревнованиях.

"Да, новость о запрете России принимать участие в международных соревнованиях вызывает сожаление, я был опечален этой вестью. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что Россия и Иран находятся на передовых позициях в различных видах спорта в мире. На мой взгляд, сотрудничество по различным спортивным сферам должно быть более близким", - сказал Джалали.

Он также сообщил о намерении работать над ростом туристического потока обеих стран, отметив, что на данный момент число туристов находится на низком уровне.

По его словам, в культурной сфере у России и Ирана достаточно близкие отношения, однако их необходимо расширять, поскольку россияне и иранцы плохо знают друг друга или смотрят друг на друга под углом, подаваемым Западом.

"По этой причине необходимо расширить связи и общение двух стран. На наш взгляд, число туристов, которые приезжают из России в Иран и из Ирана в Россию, находится на низком уровне. Мы точно можем прибавить в этом", - сказал Джалали.

Россия – обширная и привлекательная страна, у которой есть как исторические, так и природные достопримечательности, то же касается и Ирана, добавил он.

Джалали отметил, что Тегеран и Москва должны совершить скачок в экономических отношениях, стороны обладают высоким потенциалом, однако связи в экономике находятся не на должном уровне.

В политической сфере отношения Ирана и России находятся на хорошем уровне, добавил посол, указав на направления, по которым сторонам необходимо сделать большее.

"Другим же направлением сотрудничества является экономический сектор. Объем товарооборота между двумя странами невелик – меньше 2 миллиардов долларов. На мой взгляд, этот показатель необходимо увеличить", - сказал Джалали в интервью РИА Новости, отметив, что отношения должны прогрессировать в направлении стратегических.

По его словам, у России и Ирана высокий потенциал для развития экономического взаимодействия: значительную часть своих экономических потребностей Иран мог бы удовлетворить за счет России и импорта из нее, в то время как ИРИ тоже есть, что предложить своему северному соседу, в том числе сельскохозяйственную продукцию.

"В экономической сфере, думаю, нам необходимо постараться совершить скачок, в особенности с учетом того, что Иран подписал соглашение с ЕАЭС, и это соглашение было ратифицировано парламентом", - сказал посол.

С учетом того, что Россия является одним из крупнейших производителей и экспортером зерновых культур, Иран мог бы быть хорошим транзитным маршрутом для экспорта российского зерна, добавил он.

Джалали, бывший депутат парламента Ирана, во вторник прибыл в Москву, сменив на должности посла Ирана Мехди Санаи, представлявшего интересы своей страны с 2013 года.

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