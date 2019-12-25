В Иране прошло несколько международных выставок

В выставках приняли участие представители из Германии, Италии, Канады, Китая, Турции, Тайваня, Украины и Японии.

Помимо проведения этих выставок, было проведено также несколько конференций и семинаров на различные темы.

Во вторник в Исфахане открылась 13-я Международная текстильная выставка.

В выставке принял участие ряд зарубежных стран, включая Турцию, 58 отечественных и зарубежных компаний в области прядения, ткачества, крашения и печати и комплектующих текстильных изделий, производства сырья, машин и сопутствующего оборудования, прядильных и ткацких машин, линии по производству, техническому обслуживанию в отрасли представили свои товары и услуги.

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