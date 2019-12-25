ФИДЕ поместила Иран в шестерку стран по статистическому росту в шахматах

По рейтингу, опубликованному на веб-сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ), Иран занял пятое место по количеству шахматистов за последние 12 месяцев, причем число шахматистов выросло на 1600 человек. Индия выходит на первое место с 2689 шахматистами, а Россия с 2372 на второе место. Испания и Франция соответственно занимают третье и четвертое места.

В другой части отчета Фиде активные шахматисты каждой страны в 2019 году были указаны, где Иран был на шестом месте с 5611 спортсменами.

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