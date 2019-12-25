5000 иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

"Кроме того, с начала этого года 2600 иностранных туристов расположились в Шахдаде. Этот район играет эффективную роль в приёме туристов, имея 37 помещений для расположения туристов", - сказал он.

"В пустыне Лут много уникальных природных и исторических достопримечательностей, которые были внесены в список ЮНЕСКО в последние годы. Поэтому с начала года более 150000 местных и иностранных туристов посетили Лут", - указал он.

Часть пустыни Лут как первая природная достопримечательность Ирана была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году, большая часть которой расположена в провинции Керман, а район Шахдад является одними из ворот, ведущих в пустыню Лут.

Шахдад расположен в 2 км к востоку от Кермана.

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