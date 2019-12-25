25 дек. 2019 г., 14:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83608324
0 Persons

5000 иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

5000 иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

Керман, 25 декабря, ИРНА - Директор Керманской организации культурного наследия, туризма и ремёсел Ферейдун Фаали сказал, что с начала этого года 5000 иностранных туристов посетили туристические достопримечательности района Шахдад, что показало увеличение туристов на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Кроме того, с начала этого года 2600 иностранных туристов расположились в Шахдаде. Этот район играет эффективную роль в приёме туристов, имея 37  помещений для расположения туристов", - сказал он.

"В пустыне Лут много уникальных природных и исторических достопримечательностей, которые были внесены в список ЮНЕСКО в последние годы. Поэтому с начала года более 150000 местных и иностранных туристов посетили Лут", - указал он.

Часть пустыни Лут как первая природная достопримечательность Ирана была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году, большая часть которой расположена в провинции Керман, а район Шахдад является одними из ворот, ведущих в пустыню Лут.

Шахдад расположен в 2 км к востоку от Кермана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
8 + 5 =