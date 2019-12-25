Пять тысяч иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

"Кроме того, с начала этого года 2600 иностранных туристов устроились в туристических помещениях Шадада, и этот район играет эффективную роль в приеме туристов с 37 туристическими помещениями", - сказал он.

"В пустыне Лут много уникальных природных и исторических достопримечательностей, которые были внесены в список ЮНЕСКО в последние годы. Поэтому с начала года более 150000 местных и иностранных туристов посетили Лут", - указал он.

Часть пустыни Лут как первая природная достопримечательность Ирана была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году, большая часть которой расположена в провинции Керман, а район Шахдад является одним из ворот, ведущих к Луту.

Шахдад расположен в 2 км к востоку от Кермана

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