25 дек. 2019 г., 14:58
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News Code: 83608324
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Пять тысяч иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

Пять тысяч иностранных туристов посетили достопримечательности Шахдада в Кермане

Керман, 25 декабря, ИРНА - Директор Керманского культурного наследия, туризма и ремесел Ферейдун Фаали сказал, что с начала этого года пять тысяч иностранных туристов посетили туристические достопримечательности района Шахдад, что увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Кроме того, с начала этого года 2600 иностранных туристов устроились в туристических помещениях Шадада, и этот район играет эффективную роль в приеме туристов с 37 туристическими помещениями", - сказал он.

"В пустыне Лут много уникальных природных и исторических достопримечательностей, которые были внесены в список ЮНЕСКО в последние годы. Поэтому с начала года более 150000 местных и иностранных туристов посетили Лут", - указал он.

Часть пустыни Лут как первая природная достопримечательность Ирана была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году, большая часть которой расположена в провинции Керман, а район Шахдад является одним из ворот, ведущих к Луту.

Шахдад расположен в 2 км к востоку от Кермана

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