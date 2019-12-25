Истребитель МиГ-29 разбился во время полета

Крушение произошло в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Военный самолет упал около горы Сабалан.
Судьба экипажа пока неизвестна. Местные власти расследуют детали происшествия.
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Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Истребитель МиГ-29 разбился на северо-западе страны во время выполнения миссии.
Крушение произошло в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Военный самолет упал около горы Сабалан.
Судьба экипажа пока неизвестна. Местные власти расследуют детали происшествия.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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