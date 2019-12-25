Новый посол Ирана вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а также новые направления сотрудничества между двумя странами.

На этой встрече Джалали выразил признательность Моргулову за сотрудничество с Министерством иностранных дел Ирана с Посольством Исламской Республики Иран в России и подчеркнул необходимость укрепления и расширения отношений.

Ранее парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который должен стать новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ.

Джалали служил парламентарием в последние 20 лет и был избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.

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