25 дек. 2019 г., 14:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83608302
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Новый посол Ирана вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России

Новый посол Ирана вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России

Москва, 25 декабря, ИРНА - Новый посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, который прибыл вчера в Москву в среду, встретился с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, чтобы вручить ему копии верительных грамот.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а также новые направления сотрудничества между двумя странами.

На этой встрече Джалали выразил признательность Моргулову за сотрудничество с Министерством иностранных дел Ирана с Посольством Исламской Республики Иран в России и подчеркнул необходимость укрепления и расширения отношений.

Ранее парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который должен стать новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ.

Джалали служил парламентарием в последние 20 лет и был избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.

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