25 дек. 2019 г., 14:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83608280
0 Persons

Федерация спорта глухих Ирана получила высокую оценку 113 федераций мира

Федерация спорта глухих Ирана получила высокую оценку 113 федераций мира

Тегеран, 25 декабря, ИРНА - На встрече президентов федераций мира спорту глухих в Италии, в которой приняли участие 113 глав федераций, все высоко оценили прогресс и успешную работу иранской федерации, как заявил президент федерации спорта глухих Мехран Тишегаран.

Мехран Таширгаран в среду в Избирательной комиссии для глухих и слабослышащих в провинции Занджан сказал, что способности глухих и слабослышащих спортсменов очень высоки и не меньше, чем у других спортсменов, которые физически здоровы.
"Иран - чемпион мира по борьбе и мини-футболу, у нас есть олимпийские чемпионы по карате, дзюдо и тхэквондо, мы занимаем третье место в азиатском футболе и волейболе", - сказал он.
По его словам, в Федерации существует 17 видов спорта и насчитывается около 6000 спортсменов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 8 =