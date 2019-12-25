Иранская Федерация спорта глухих получила высокую оценку 113 федераций мира

В среду в провинции Занджан на избирательной комиссии для глухих и слабослышащих Мехран Таширгаран сказал, что способности глухих и слабослышащих спортсменов очень высоки и не меньше, чем у других спортсменов, которые физически здоровы.

"Иран - чемпион мира по борьбе и мини-футболу, у нас есть олимпийские чемпионы по карате, дзюдо и тхэквондо, мы занимаем третье место в азиатском футболе и волейболе", - сказал он.

По его словам, в Федерации существует 17 видов спорта. Она насчитывает около 6000 спортсменов.

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