25 дек. 2019 г., 14:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83608280
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Иранская Федерация спорта глухих получила высокую оценку 113 федераций мира

Иранская Федерация спорта глухих получила высокую оценку 113 федераций мира

Тегеран, 25 декабря, ИРНА - В Италии на встрече президентов мировых федераций спорта глухих, в которой приняли участие 113 глав федераций, все высоко оценили прогресс и успешную работу иранской федерации, как заявил президент федерации спорта глухих Ирана Мехран Тишегаран.

В среду в провинции Занджан на избирательной комиссии для глухих и слабослышащих Мехран Таширгаран  сказал, что способности глухих и слабослышащих спортсменов очень высоки и не меньше, чем у других спортсменов, которые физически здоровы.
"Иран - чемпион мира по борьбе и мини-футболу, у нас есть олимпийские чемпионы по карате, дзюдо и тхэквондо, мы занимаем третье место в азиатском футболе и волейболе", - сказал он.
По его словам, в Федерации существует 17 видов спорта. Она насчитывает около 6000 спортсменов.

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