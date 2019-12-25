25 дек. 2019 г., 14:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83608265
0 Persons

Иранский фильм "Летучие рыбы" получил награды в Италии

Иранский фильм "Летучие рыбы" получил награды в Италии

Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Короткометражный фильм "Летучие рыбы" режиссера Мохаммада Туриваниян получил специальный приз жюри фестиваля solidando в Италии.

Короткометражный фильм "Летучие рыбы" получил специальный приз жюри 4-го ежегодного Международного фестиваля solidando в Италии, который проходит с 20 по 22 декабря  в Кальяри, Италия. На этом фестивале были представлены 120 короткометражных фильмов, среди которых были объявлены на церемонии закрытия три лучших фильма. Фестиваль проводится для стимулирования конкуренции между режиссерами короткометражных фильмов продолжительностью до 20 минут и документального, художественного и анимационного жанра.

Ранее этот короткометражный фильм завоевал платиновую медаль 52-го Хьюстонского американского кинофестиваля и был удостоен приза 6-го австралийского кинофестиваля "Радуга".

"Летучие рыбы" рассказывают историю о новом учителе в деревне, который после поступления в школу встречает ученицу с сожженной рукой сигаретой, единственной девушки в классе, и это начало его приключений.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =