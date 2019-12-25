Рухани: если шестёрка исправит прошлые ошибки, мы готовы к диалогу

"Участники недавнего саммита в Малайзии также считали, что в сложившейся ситуации виноваты Соединенные Штаты, и сегодня политики и даже политические державы во всем мире признают, что Иран выбрал правильный путь", - сказал он.

"У нас нет проблем вести переговоры и разговаривать с кем-либо", - добавил президент.

"Если страны 5+1 (шестёрка ) сегодня выполнят все свои обязательства и попытаются исправить прошлые ошибки, мы готовы к переговорам", - продолжил он.

"Когда великая нация противостоит давлению и противостоит трудностям, она обязательно Это преуспеет", - сказал он.

"У врагов и противников иранской нации нет другого выхода, кроме подчинения воле нации", - подчеркнул он.

"Сегодня мы нашли новые способы ведения бизнеса с разными странами, и мы предприняли новые шаги в торговле с такими странами, как Индия, Малайзия, Турция, Китай и Россия", - указал Рухани.

По его словам, во время недавней поездки в Японию японские компании охотно объявили, что они активно сотрудничают с Ираном, хотя в некоторых случаях сотрудничество было сокращено в поисках решения.

На прошлой неделе Рухани посещал в Малайзию и Японию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472