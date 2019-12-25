Рухани: Если "Большая шестёрка" исправит прошлые ошибки, мы готовы к диалогу

"Участники недавнего саммита в Малайзии также посчитали, что в сложившейся ситуации виноваты Соединённые Штаты, и сегодня политики и даже отдельные державы во всём мире признают, что Иран выбрал правильный путь", - сказал он.

"Для нас не составляет проблемы вести переговоры с кем-либо", - добавил президент.

"Если страны 5+1 ("Большая шестёрка") сегодня выполнят все свои обязательства и попытаются исправить прошлые ошибки, мы готовы к переговорам", - продолжил он.

"Когда великая нация противостоит давлению и трудностям, она обязательно преуспеет", - сказал он.

"У врагов иранской нации нет другого выхода, кроме подчинения её воле", - подчеркнул он.

"Сегодня мы нашли новые способы ведения бизнеса с разными странами, и предприняли отдельные шаги в торговле с такими странами, как Индия, Малайзия, Турция, Китай и Россия", - указал Рухани.

По его словам, во время недавней поездки в Японию японские компании заявили, что они активно сотрудничают с Ираном, хотя в некоторых случаях сотрудничество было сокращено.

На прошлой неделе Рухани посещал в Малайзию и Японию.

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