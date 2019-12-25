25 дек. 2019 г., 13:28
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News Code: 83608138
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Министр науки Ирана предупредил об опасности поездок преподавателей в США

Министр науки Ирана предупредил об опасности поездок преподавателей в США

Тегеран, 25 декабря, ИРНА – Министр науки, исследований и технологий Ирана Мансур Голами призвал иранcких преподавателей и учёных избегать поездок в США.

Иранский министр отметил, что ряд иранских преподавателей в странах вокруг США находятся под наблюдением по поводу обхода санкций.
Ранее МИД Ирана призывало иранских граждан, в частности, учёных, избегать поездок в США даже для участия в научных конференциях, и по приглашениям, учитывая сфабрикованные политические оправдания и односторонние санкции США в отношении иранцев, особенно элиты и учёных, и произвольные долгосрочные аресты в нечеловеческих условиях.
Напомним, иранский учёный Масуд Сулеймани, который был задержан без предъявления обвинений 14 месяцев назад, месяц назад был освобождён и вернулся на родину.

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