25 дек. 2019 г., 13:25
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News Code: 83608062
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Совместные военные учения Ирана, России и Китая начнутся в пятницу

Совместные военные учения Ирана, России и Китая начнутся в пятницу

Тегеран, 25 декабря, ИРНА – Четырехдневные совместные военные учения Ирана, России и Китая начнутся в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском море. Об этом сообщил в среду старший представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи.

«Индийский океан и Оманское море считаются ключевыми районами в международной торговле, поэтому обеспечение безопасности этого региона является жизненно важным», отметил он на пресс-конференции. По его словам, Исламская Республика уже доказала, что она попытается в целях установления безопасности международных водных путей, в частности в регионе. Он добавил, что Иран, Россия и Китай проведут военные ученые в целях укрепления безопасности международной торговли региона. Представитель Вооруженных сил Ирана назвал противостояние терроризму и пиратству другой целью военных учений.

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