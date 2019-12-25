Совместные военные учения Ирана, России и Китая начнутся в пятницу

«Индийский океан и Оманское море считаются ключевыми районами в международной торговле, поэтому обеспечение безопасности этого региона является жизненно важным», отметил он на пресс-конференции. По его словам, Исламская Республика уже доказала, что она попытается в целях установления безопасности международных водных путей, в частности в регионе. Он добавил, что Иран, Россия и Китай проведут военные ученые в целях укрепления безопасности международной торговли региона. Представитель Вооруженных сил Ирана назвал противостояние терроризму и пиратству другой целью военных учений.

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