25 дек. 2019 г., 12:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83608048
0 Persons

Рухани поздравил христиан с Рождеством и Новым годом

Рухани поздравил христиан с Рождеством и Новым годом

Тегеран, 25 декабря, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани поздравил Папу Римского Франциска, католического лидера мира, с рождением Иисуса Христа и началом Нового года.

"С большой радостью я сердечно поздравляю вас с рождением Иисуса Христа, Пророка мира, милосердия и свободы, а также с началом Нового года", - заявил он.

"Иисус, сын Марии, пророк монотеизма и альтруизма, является символом терпения и проповедником достоинства и свободы", - отметил он.

"Я надеюсь, что в этот святой день последователи единобожия и искателя истины и его верные последователи пойдут по пути мира и справедливости", - заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =