Рухани поздравил христиан с Рождеством и Новым годом

"С большой радостью я сердечно поздравляю вас с рождением Иисуса Христа, Пророка мира, милосердия и свободы, а также с началом Нового года", - заявил он.

"Иисус, сын Марии, пророк монотеизма и альтруизма, является символом терпения и проповедником достоинства и свободы", - отметил он.

"Я надеюсь, что в этот святой день последователи единобожия и искателя истины и его верные последователи пойдут по пути мира и справедливости", - заключил он.

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