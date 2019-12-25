Нет ограничений по расширению ирано-таджикских отношений: посол Ирана

В кулуарах специализированной выставки иранских товаров в таджикской столице Душанбе состоялась совместная встреча иранских и таджикских бизнесменов.

"Нет ограничений по расширению отношений между Ираном и Таджикистаном для выполнения воли высших должностных лиц двух стран", - отметил он.

Посол заявил, что сотрудничество между Ираном и Таджикистаном должно стремиться к достижению этой цели больше, чем когда-либо прежде, указав: "Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Таджикистан во всех областях".

Специализированная выставка иранских товаров прошла в Душанбе, Таджикистан, 21 декабря.

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