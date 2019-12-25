Командующий ВВС Армии: производство истребителя "Косар" продолжается

"Мы надеемся показать три иранских истребителя класса "Косар" на парад 18 апреля следующего года вместе с Днем армии", - сказал он.

Он отметив, что Военно-воздушные силы армии и Организация оборонной промышленности совместно управляют производственной линией истребителей Косар, указал, что Армия ВВС в Тегеране и Организация оборонной промышленности в Исфахане работают над этим.

Истребитель "Косар" использует четвёртое поколение боевой цифровой сети передачи данных и оснащён системой heads-up display (HUD) для увеличения ударной точности орудий. Также в числе оснащения передовой и многоцелевой радар для управления огнём с повышенной точностью отслеживания целей.

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