Посол Ирана в РФ призвал к расширению экономических отношений с Москвой

«Двусторонние отношения носят стратегический характер, и у нас хорошее сотрудничество в таких областях, как политика, оборона и безопасность», заявил во вторник Джалали корреспонденту ИРНА в Москве.
Он заявил о больших возможностей двух стран в экономической и культурной областях. По его словам, президент Ирана Хасан Рухани и первый вице-президент Эсхак Джахангири также подчеркнули необходимость взаимного ознакомления народов Ирана и России.
Казем Джалали заменит Мехди Санаи, который был послом Исламской Республики в России в течение 6 лет.
Москва, 25 декабря, ИРНА – Развитие экономических и туристических связей с Россией – на повестке дня, заявил новый посол Ирана в России Казем Джалали по прибытии в Москву, отметив, что он попытается продолжать растущие отношений двух стран.
«Двусторонние отношения носят стратегический характер, и у нас хорошее сотрудничество в таких областях, как политика, оборона и безопасность», заявил во вторник Джалали корреспонденту ИРНА в Москве.
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