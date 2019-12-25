Посол Ирана в РФ призвал к расширению экономических отношений с Москвой

«Двусторонние отношения носят стратегический характер, и у нас хорошее сотрудничество в таких областях, как политика, оборона и безопасность», заявил во вторник Джалали корреспонденту ИРНА в Москве.

Он заявил о больших возможностей двух стран в экономической и культурной областях. По его словам, президент Ирана Хасан Рухани и первый вице-президент Эсхак Джахангири также подчеркнули необходимость взаимного ознакомления народов Ирана и России.

Казем Джалали заменит Мехди Санаи, который был послом Исламской Республики в России в течение 6 лет.