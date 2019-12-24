25 дек. 2019 г., 00:36
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News Code: 83607401
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Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны

Иран готов помочь Сирии вывести американские войска из страны

Москва, 25 декабря. ИРНА — Иран готов помочь Сирии в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic сообщил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Он отметил, что США воруют сирийскую нефть, а президент Дональд Трамп вопреки воле народа Сирии грабит его и является "международным вором".

"Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", — заявил политик. Его ответ транслировался в переводе на арабский язык.

"Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей", — заявил Велаяти.

Он добавил, что сирийцы и ливанцы ответят Израилю за его авиаудары по сирийской территории и заставят раскаяться. "Наша оценка такова, что сирийский и ливанский народы однажды дадут отпор Израилю и дадут ему сильную пощечину", - заявил Велаяти.

Он отметил, что преступления Израиля и США в Сирии "не останутся без ответа". "Эти силы сопротивления (в Сирии и Ливане – ред.) безусловно заставят Израиль раскаяться", - сказал Велаяти.

"У Израиля уже есть горький опыт: за каждый авиаудар по Ливану они получали мощный ответ. Это случится и в Сирии в будущем", - отметил политик.

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