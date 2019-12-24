25 дек. 2019 г., 00:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83607386
0 Persons

Харрази: Иран приветствует любые шаги по урегулированию конфликтов в регионе

Харрази: Иран приветствует любые шаги по урегулированию конфликтов в регионе

Тегеран, 25 декабря. ИРНА — Тегеран приветствует любые действия, способствующие урегулированию региональных споров, заявил глава стратегического совета по внешним связям Ирана Камал Харрази на встрече с послом Китая в Тегеране Чан Хуа.

По его словам, политика Ирана основана на независимости от других держав, потому военное присутствие США в регионе вызывает опасения.

Харрази подчеркнул, что Россия и Китай предприняли успешные усилия, чтобы не допустить срыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после того, как из соглашения вышли США в мае 2018 года. " К сожалению, односторонний выход США из СВПД поставил под угрозу ее существование", указал дипломат.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
4 + 12 =