Харрази: Иран приветствует любые шаги по урегулированию конфликтов в регионе

По его словам, политика Ирана основана на независимости от других держав, потому военное присутствие США в регионе вызывает опасения.

Харрази подчеркнул, что Россия и Китай предприняли успешные усилия, чтобы не допустить срыва Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после того, как из соглашения вышли США в мае 2018 года. " К сожалению, односторонний выход США из СВПД поставил под угрозу ее существование", указал дипломат.

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