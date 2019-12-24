24 дек. 2019 г., 16:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83607031
0 Persons

Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом

Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом

Тегеран, 24 декабря. ИРНА — Спикер парламента (Меджлиса) Ирана в отдельных посланиях поздравил своих христианских коллег с годовщиной рождения Посланника мира и доброты Иисуса Христа (мир ему!) и Новым годом.

Лариджани в своем послании поздравил христиан по всему миру с наступающим 2020 годом, назвав Иисуса Христа вестником милосердия и добра и передал самые лучшие пожелания всем монотеистам мира.

В своем предновогоднем обращении спикер парламента Исламской Республики Иран пожелал всем христианам, успехов и процветания в новом году.

При этом Лариджани заявил, что парламент Исламской Республики приветствует развитие отношений с парламентами всех христианских стран с целью укрепления человеческих ценностей.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =