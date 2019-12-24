Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом

Лариджани в своем послании поздравил христиан по всему миру с наступающим 2020 годом, назвав Иисуса Христа вестником милосердия и добра и передал самые лучшие пожелания всем монотеистам мира.

В своем предновогоднем обращении спикер парламента Исламской Республики Иран пожелал всем христианам, успехов и процветания в новом году.

При этом Лариджани заявил, что парламент Исламской Республики приветствует развитие отношений с парламентами всех христианских стран с целью укрепления человеческих ценностей.

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