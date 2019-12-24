Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства

8-я Ташкентская Международная Биеннале современного искусства пройдет c 8 по 14 октября 2018 года в городе Ташкент на темы: мир детства, родина, мир, в котором мы живем и моя мечта.

10-летний Амир Мохаммад Садеги-Заде из провинции Фарс завоевал золотую награду в этом художественном форуме. 13-летняя Марьям Мохаммадипур из провинции Южный Хорасан и 14-летняя Элахе Зареби из провинции Фарс также получили серебряную и бронзовую награды, соответственно.