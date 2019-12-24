24 дек. 2019 г., 15:24
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News Code: 83606927
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Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства

Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства

Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Члены иранского Института интеллектуального развития детей и молодежи получили 3 награды и 47 почетных дипломов в категории живописи Ташкентской международной биеннале современного искусства.

8-я Ташкентская Международная Биеннале современного искусства пройдет c 8 по 14 октября 2018 года в городе Ташкент на темы: мир детства, родина, мир, в котором мы живем и моя мечта.
10-летний Амир Мохаммад Садеги-Заде из провинции Фарс завоевал золотую награду в этом художественном форуме. 13-летняя Марьям Мохаммадипур из провинции Южный Хорасан и 14-летняя Элахе Зареби из провинции Фарс также получили серебряную и бронзовую награды, соответственно.

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