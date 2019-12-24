8-я Ташкентская Международная Биеннале современного искусства пройдет c 8 по 14 октября 2018 года в городе Ташкент на темы: мир детства, родина, мир, в котором мы живем и моя мечта.
10-летний Амир Мохаммад Садеги-Заде из провинции Фарс завоевал золотую награду в этом художественном форуме. 13-летняя Марьям Мохаммадипур из провинции Южный Хорасан и 14-летняя Элахе Зареби из провинции Фарс также получили серебряную и бронзовую награды, соответственно.
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Члены иранского Института интеллектуального развития детей и молодежи получили 3 награды и 47 почетных дипломов в категории живописи Ташкентской международной биеннале современного искусства.
8-я Ташкентская Международная Биеннале современного искусства пройдет c 8 по 14 октября 2018 года в городе Ташкент на темы: мир детства, родина, мир, в котором мы живем и моя мечта.
-
Лариджани поздравил христианских коллег с Рождеством и Новым годом
Тегеран, 24 декабря. ИРНА — Спикер парламента (Меджлиса) Ирана в отдельных посланиях поздравил…
-
Иранские дети получили 47 почетных дипломов в Ташкентской биеннале современного искусства
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Члены иранского Института интеллектуального развития детей и молодежи…
-
Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ
Москва, 24 декабря, ИРНА - Российская премьер-лига назвала имена лучших легионеров национального…
-
Новый посол Ирана в России прибыл в Москву
Москва, 24 декабря, ИРНА - Казем Джалали, новый посол Исламской Республики Иран в Российской…
-
Иранская бегунья стала чемпионом в Сербских клубных соревнованиях
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Фарзане Фасихи заняла первое место по бегу на 60 м на чемпионате…
-
Словения заинтересована в сотрудничестве с иранскими компаниями
Белград, 24 декабря, ИРНА - Во время встречи с послом Исламской Республики Иран в Любляне Каземом…
-
Иран победил международный турнире по ментальной арифметике PAMA
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Иранские дети и подростки выиграли международный турнир по ментальной…
-
Иран примет участие в Рождественском турнире по борьбе в Москве
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Молодежная команда Ирана сегодня отправилась в Россию для участия…
-
США злоупотребляют международными договорами: министр экономики Ирана
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Усилия Ирана по обеспечению выполнения соглашений с Группой разработки…
-
Иран не забудет своих друзей в трудные времена: МИД
Москва, 24 декабря, ИРНА – Иран никогда не забудет своих друзей в трудные времена, заявил официальны…
Your Comment