24 дек. 2019 г., 14:45
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Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ

Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ

Москва, 24 декабря, ИРНА - Российская премьер-лига назвала имена лучших легионеров национального чемпионата по итогам 19 туров.

В их числе нападающий ФК "Зенит" Сердар Азмун. В этом сезоне иранский форвард принял участие в 26 матчах "Зенита" во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.
Причём пару в нападении символической сборной ему составил игрок ростовской команды Элдор Шрмуродов. В этом сезоне узбекский форвард в 21 матче забил 10 мячей.
Рейтинг составлялся на основе аналитических данных платформы InStat Index. Таким образом сборная иностранцев первой половины текущего сезона выглядит следующим образом: 

Андрей Климович («Оренбург»), Самюэль Жиго («Спартак»), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»).

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