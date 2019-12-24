Форвард "Зенита" Азмун вошел в ТОП-11 легионеров РПЛ

В их числе нападающий ФК "Зенит" Сердар Азмун. В этом сезоне иранский форвард принял участие в 26 матчах "Зенита" во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Причём пару в нападении символической сборной ему составил игрок ростовской команды Элдор Шрмуродов. В этом сезоне узбекский форвард в 21 матче забил 10 мячей.

Рейтинг составлялся на основе аналитических данных платформы InStat Index. Таким образом сборная иностранцев первой половины текущего сезона выглядит следующим образом:



Андрей Климович («Оренбург»), Самюэль Жиго («Спартак»), Бранислав Иванович, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»), Денис Кулаков («Урал»), Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу (оба — «Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Сердар Азмун («Зенит»).