Новый посол Ирана в России прибыл в Москву

Джалали скоро постоит у руля иранской дипломатии на земле царей.
До этого Мехди Санаи был послом Ирана в Российской Федерации в течение шести лет.
Новый посол Ирана встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни и официально начнет свою миссию в крупнейшей стране мира после вручения верительных грамот российскому лидеру.
Ранее парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который вскоре станет новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики в РФ.
Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.
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