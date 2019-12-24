Новый посол Ирана в России прибыл в Москву

Джалали скоро постоит у руля иранской дипломатии на земле царей.

До этого Мехди Санаи был послом Ирана в Российской Федерации в течение шести лет.

Новый посол Ирана встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни и официально начнет свою миссию в крупнейшей стране мира после вручения верительных грамот российскому лидеру.

Ранее парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который вскоре станет новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики в РФ.

Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472