24 дек. 2019 г., 14:34
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News Code: 83606849
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Новый посол Ирана в России прибыл в Москву

Новый посол Ирана в России прибыл в Москву

Москва, 24 декабря, ИРНА - Казем Джалали, новый посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации, во вторник прибыл в Россию через аэропорт Венукова к юго-западу от Москвы.

Джалали скоро постоит у руля иранской дипломатии на земле царей.

До этого Мехди Санаи был послом Ирана в Российской Федерации в течение шести лет.

Новый посол Ирана встретится с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни и официально начнет свою миссию в крупнейшей стране мира после вручения верительных грамот российскому лидеру.

Ранее парламент Ирана принял отставку парламентария Казема Джалали, который вскоре станет новым чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики в РФ.

Джалали работал парламентарием за последние 20 лет, он избран членом исполнительного комитета международной межпарламентской ассамблеи. 

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