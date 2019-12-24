Иранская бегунья стала чемпионом в Сербских клубных соревнованиях

Белград, 24 декабря, ИРНА - Во время встречи с послом Исламской Республики Иран в Любляне Каземом Шафеи заместитель министра иностранных дел Словении Матти Марен подчеркнул заинтересованность словенских компаний в сотрудничестве с иранскими компаниями и партиями.