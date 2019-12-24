24 дек. 2019 г., 14:08
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News Code: 83606799
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Иранская бегунья стала чемпионом в Сербских клубных соревнованиях

Иранская бегунья стала чемпионом в Сербских клубных соревнованиях

Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Фарзане Фасихи заняла первое место по бегу на 60 м на чемпионате Сербии.

Она приняла участие в соревнованиях по приглашению сербского клуба Партизан Белграда.

Фасихи, установив рекорд 7.46 с, заняла первое место.

Ранее также она завоевала бронзу Азии в 2016 году.

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