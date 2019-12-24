Словения заинтересована в сотрудничестве с иранскими компаниями

В понедельник Матти Марен встретился с Каземом Шафеи выразил удовольствие визитом Аббаса Аракчи, который отправился в Словению для политических консультаций и участия в стратегическом форуме. Он также сообщил, что отправляется экономическая торговая делегация из Словении в Иран в первом квартале следующего года.

По его словам, словенские компании по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с иранскими компаниями и сторонами, а Словения заинтересована в сотрудничестве с Ираном в рамках INSTEX.

"Европа и Словения признают важность мира и стабильности на Ближнем Востоке для их собственной безопасности, а Словения придает большое значение ключевой роли Ирана на Ближнем Востоке и его событиям", - отметил он.

Описывая ситуацию в регионе и позицию Ирана в отношении событий в регионе, Шафеи призвал к расширению сотрудничества, особенно в экономической сфере, и отмене санкций словенских компаний самим собой для развития сотрудничества с иранскими компаниями.

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