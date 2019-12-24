24 дек. 2019 г., 12:54
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News Code: 83606607
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Иран победил международный турнире по ментальной арифметике PAMA

Иран победил международный турнире по ментальной арифметике PAMA

Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Иранские дети и подростки выиграли международный турнир по ментальной арифметике «PAMA Global Olympiad 2019» в Таиланде.

55 иранских детей и подростков завоевали 3 титула «Чемпион чемпионов» и 48 титулов «Чемпион».
В этом турнире приняли участие 610 детей из 24 стран мира. Иранские дети-участники турнира были отобраны из 388 детей.
PAMA Global Olympiad является самым значимым соревнованием в области ментальной арифметики. 
Ментальная арифметика помогает ребенку сначала с помощью счетов, а затем в уме научиться складывать, вычитать, делить, умножать и даже вычислять квадратный и кубический корень. Это уникальная методика развития интеллекта, внимание, концентрации, нестандартного мышления, воображения.

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