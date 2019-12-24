Иран примет участие в Рождественском турнире по борьбе в Москве

Третий Рождественский турнир по трем стилям борьбы среди юношей 25-28 декабря пройдет в Москве.
В состав иранской команды вошли: Эбрахим Хари (45 кг), Али Араб Фирузджаи и Амирмохаммад Язданиния (48 кг), Мобин Хоссейни (51 кг), Али Голизадеган (55 кг), Юсеф Джабери (60 кг), Хасан Эсмаиль-Нежад (65 кг), Амир Махди Хоссейни (71 кг), Амир Али Сабуте (80 кг), Хоссейн Асгари (92 кг) и Хоссейн Азизи (110 кг).
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Молодежная команда Ирана сегодня отправилась в Россию для участия в Рождественском турнире по борьбе среди юношей в Москве.
Третий Рождественский турнир по трем стилям борьбы среди юношей 25-28 декабря пройдет в Москве.
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