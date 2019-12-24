США злоупотребляют международными договорами: министр экономики Ирана

"Президент Соединенных Штатов в одностороннем порядке и незаконно отказался от международного соглашения, также одобренного Советом Безопасности ООН", - добавил он.

Как подчеркнул он, в отличие от международного права, президент США наложил самые жесткие, беспрецедентные и самые сложные ограничения на международную торговлю и финансовые операции иранского народа, даже в отношении импорта жизненно важных товаров, таких как лекарства и продукты питания, в отличие от международных норм и стандартов ФАТФ.

"Во время стихийных бедствий, таких как наводнения и землетрясения в различных частях страны, мы также видели, что ограничения США не позволяли другим странам предоставлять денежную помощь иранской нации. Поэтому на международных форумах должен быть поднят вопрос о том, как страна может стать причиной смерти детей, женщин и мужчин в других странах, применяя незаконные ограничения на торговые и финансовые операции", - продолжил он.

Министр экономики и финансов выразил надежду на то, что в сотрудничестве с независимыми странами Иран будет исключен из списка неприсоединившихся стран ФАТФ.

Усилия Ирана по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также его взаимодействие с ФАТФ, должны восприниматься серьезно, и перед лицом незаконных действий США, доверия стран к международным соглашениям и договорам должны восстановиться.

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