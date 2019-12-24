Говоря об особых и исторических отношений Ирана и России, несмотря на взлеты и падения за последние 100 лет, Мусави рассказал о врагах хороших связей между Тегераном и Москвой.
«Мы, как две соседние страны и державы региона, должны быть вместе», добавил он.
По его словам, лидеры двух стран за последние годы решили расширять двустороннее, региональное и международное сотрудничество.
«У нас хорошее сотрудничество с Россией на международной арене, Исламская Республика Иран и Российская Федерация также вместе пытаются положить конец напряженности в Сирии и установить стабильность и безопасность в регионе», отметил иранский дипломат.
Он заявил, что несмотря на экономический терроризм против Ирана, российские друзья поддерживают Иран. Поэтому Россия и Китай не одинаковые с остальными членами СВПД, включая Великобритания и Германия для Ирана.
«Иран не забудет своих друзей в трудные времена, и я надеюсь на развитие отношений в пользу народов Ирана и России», заключил он.
Москва, 24 декабря, ИРНА – Иран никогда не забудет своих друзей в трудные времена, заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в интервью ИРНА.
Говоря об особых и исторических отношений Ирана и России, несмотря на взлеты и падения за последние 100 лет, Мусави рассказал о врагах хороших связей между Тегераном и Москвой.
-
Иран победил международный турнире по ментальной арифметике PAMA
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Иранские дети и подростки выиграли международный турнир по ментальной…
-
Иран примет участие в Рождественском турнире по борьбе в Москве
Тегеран, 24 декабря, ИРНА – Молодежная команда Ирана сегодня отправилась в Россию для участия…
-
США злоупотребляют международными договорами: министр экономики Ирана
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Усилия Ирана по обеспечению выполнения соглашений с Группой разработки…
-
Иран не забудет своих друзей в трудные времена: МИД
Москва, 24 декабря, ИРНА – Иран никогда не забудет своих друзей в трудные времена, заявил официальны…
-
Представитель движения "Ансарулла" встретился с Зарифом в Маскате
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Представитель йеменского движения "Ансарулла" Мохаммед Абдул Салам…
-
Мужская сборная Ирана по борьбе на поясах стала вице-чемпионом мира
Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Сборная Ирана по борьбе на поясах завоевала титул вице-чемпиона…
-
Посол Ирана в России опубликовал послание по окончании своей шестилетней миссии в Москве
Москва, 24 декабря, ИРНА - Мехди Санаи, который служил послом Ирана в Российской Федерации…
-
Иран планирует отправить 6000 иранских рабочих за границу
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Генеральный директор Бюро управления персоналом Министерства труда…
-
Иранские женщины выиграли чемпионат мира по борьбе на поясах
Тегеран, 23 декабря, ИРНА - Женская сборная Ирана по борьбе на поясах выиграла чемпионат мира…
-
Иран занимает 4-е место в мире по объему газотранспортной системы
Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Национальная иранская газотранспортная компания имеет крупнейшую…
Your Comment