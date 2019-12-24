Иран не забудет своих друзей в трудные времена: МИД

Говоря об особых и исторических отношений Ирана и России, несмотря на взлеты и падения за последние 100 лет, Мусави рассказал о врагах хороших связей между Тегераном и Москвой.

«Мы, как две соседние страны и державы региона, должны быть вместе», добавил он.

По его словам, лидеры двух стран за последние годы решили расширять двустороннее, региональное и международное сотрудничество.

«У нас хорошее сотрудничество с Россией на международной арене, Исламская Республика Иран и Российская Федерация также вместе пытаются положить конец напряженности в Сирии и установить стабильность и безопасность в регионе», отметил иранский дипломат.

Он заявил, что несмотря на экономический терроризм против Ирана, российские друзья поддерживают Иран. Поэтому Россия и Китай не одинаковые с остальными членами СВПД, включая Великобритания и Германия для Ирана.

«Иран не забудет своих друзей в трудные времена, и я надеюсь на развитие отношений в пользу народов Ирана и России», заключил он.