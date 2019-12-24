24 дек. 2019 г., 11:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83606344
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Представитель движения "Ансарулла" встретился с Зарифом в Маскате

Представитель движения "Ансарулла" встретился с Зарифом в Маскате

Тегеран, 24 декабря, ИРНА - Представитель йеменского движения "Ансарулла" Мохаммед Абдул Салам встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Маскате, чтобы обсудить последние политические события в Йемене.

Министр иностранных дел Ирана, прибывший вчера в Маскат в рамках продолжающихся двусторонних консультаций, встретился с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Алави.

Второй раунд переговоров между министрами иностранных дел Ирана и Омана пройдет во вторник в Маскате.

При этом представитель йеменского движения "Ансарулла" Мохаммед Абдул Салам также встретился с министром иностранных дел Ирана в Маскате, чтобы обсудить последние политические события в Йемене.

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