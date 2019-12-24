Мужская сборная Ирана по борьбе на поясах стала вице-чемпионом мира

Соревнования по борьбе на поясах прошли в Нурсултане, Казахстан, 22 и 23 декабря с участием 23 команд, и в итоге иранская команда завоевала серебряную медаль. При этом иранцы Мохаммад Набизаде и Пурия Рамезани в весовых категориях 70 кг и свыше 100 кг получили серебряные медали. Рухолла Нематиян в весовой категории 60 кг завоевал бронзу. При этом сборная Ирана с 85 очками стала вице-чемпионом. Кыргызская и монгольская команды также заняли первое и третье места, с 96 и 76 очками, соответственно.

Ранее женская сборная Ирана по борьбе на поясах выиграла чемпионат мира в Казахстане и вошла в историю, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали.

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