Посол Ирана в России опубликовал послание по окончании своей шестилетней миссии в Москве

"Мой срок в качестве посла в России закончился в России. Здесь я хотел бы поблагодарить всех вас, мои друзья, за то, что меня поддерживали. Влияние и роль киберпространства настолько велики, что их невозможно отграничить от реального мира, и я искренне настаиваю на том, что многие ваши комментарии и сообщения вдохновили меня на создание новых идей, а также всей позитивной энергии, которую вы давали. Спасибо", - написал он.

"За последние шесть лет, несмотря на сложившиеся трудности, с усердием, к счастью, отношения с нашим важным северным соседом стали свидетелями многих позитивных и количественных изменений", - отметил он.

"Уровень взаимодействия между двумя странами был повышен во всех областях: политической, безопасности, региональной, международной, оборонной, научной, академической, исследовательской и культурной, и для этой цели были созданы различные структуры и проведены диалоги", - добавил он.

"Экономические связи между двумя странами, такие как связи с общественностью обеих сторон, обладают множеством нереализованных возможностей, и я надеюсь, что с предоставленными почвами и присоединение Ирана к Евразийскому экономическому союзу коммерческий и экономический сектора двух стран могут воспользоваться этими возможностями", - продолжил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472